Legende: Führte sein Team zum Sieg Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Keystone/AP Photo/Ed Zurga

Die Kansas City Chiefs haben sich als erstes Team der laufenden NFL-Saison das Playoff-Ticket gesichert. Die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes feierte in der Nacht auf Samstag beim 19:17 gegen die Las Vegas Raiders den elften Sieg im zwölften Spiel und ist damit in ihrer Division nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Beim knappen Erfolg gegen Las Vegas profitierten die Chiefs von einem missglückten Field-Goal-Versuch der Raiders kurz vor dem Ende. Während der gesamten Partie fand nur einer von vier Field-Goal-Versuchen der Gäste den Weg ins Ziel.

Kicker Wright als Matchwinner

Anders sah es beim Heimteam aus. Kicker Matthew Wright sicherte seinen Chiefs mit seiner Nervenstärke den Sieg. 13 der 19 Punkte gingen allein auf sein Konto. Mahomes steuerte einen Touchdown-Pass bei und warf für 306 Yards.

Kansas City strebt in dieser Saison den dritten Super-Bowl-Triumph in Serie an. Insgesamt haben die Chiefs aktuell vier Titel auf dem Konto.