Die Rams und Kansas sind damit nur noch einen Sieg vom Super Bowl entfernt. Die favorisierten Rams setzten sich in Los Angeles gegen die Dallas Cowboys mit 30:22 durch. Running Back C.J. Anderson mit zwei Touchdowns und Todd Gurley (ein Touchdown) ragten heraus. Quarterback Jared Goff warf Pässe für 186 Yards zu seinen Mitspielern.

Die Rams treffen im Endspiel der National Conference auf die New Orleans Saints oder Titelverteidiger Philadelphia Eagles.

Chiefs siegen im Schnee

Die Kansas City Chiefs gewannen zuhause gegen die Indianapolis Colts 31:13. Quarterback Patrick Mahomes brachte Kansas im Schneetreiben früh auf Kurs. Der 23-Jährige erzielte einen Touchdown und warf für insgesamt 278 Yards in seinem Playoff-Debüt.

Das Team aus Missouri bekommt es im Championship Game der American Conference mit den Los Angeles Chargers oder den New England Patriots um Superstar Tom Brady zu tun.

Die Spiele zwischen New Orleans und Philadelphia sowie den Chargers und New England werden am Sonntag ausgetragen. Der 53. Super Bowl findet am 3. Februar in Atlanta statt.