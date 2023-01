Legende: Von Zero to Hero Trevor Lawrence, Spielmacher der Jacksonville Jaguars. Imago/Icon Sportswire/David Rosenblum

31:30 setzten sich die Jaguars im Heimspiel am Ende durch. Den entscheidenden Field-Goal-Versuch verwandelte Riley Patterson in der Schlusssekunde. Die 27-Punkte-Aufholjagd war das drittgrösste Comeback in der Geschichte der NFL-Playoffs.

Spektakulär auch die Bilanz von Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence: In der katastrophalen 1. Hälfte verschuldete er 4 Ballverluste – nur um danach Pässe für 288 Yards und 4 Touchdowns zu werfen.

49ers drehen nach der Pause auf

Im anderen Wildcard-Spiel waren die favorisierten San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks zur Pause mit 16:17 zurückgelegen, skorten danach aber 25 Punkte in Folge und siegten souverän 41:23.

Glänzen konnte vor allem 49ers-Quarterback Brock Purdy. Der Rookie warf für insgesamt 332 Yards, darunter für drei Touchdowns. Einen weiteren Touchdown realisierte der 23-Jährige per Laufspiel.

Auf wen die Jaguars und die 49ers in der 2. Playoff-Runde treffen, hängt von den Ergebnissen der weiteren Wildcard-Partien ab.