Am 18. Mai starten die Helvetic Mercenaries zu Hause gegen Liga-Neuling Nordic Storm in ihre 2. Saison in der European Football League ELF. Das 1. Jahr war nicht ganz nach Wunsch verlaufen, in 12 Spielen resultierte nur ein Sieg. In der neuen Saison will man einen Schritt nach vorne machen. Dabei helfen soll Keelan Cole, der erste NFL-Spieler bei einem Schweizer Klub.

6 Jahre in der NFL und 14 Touchdowns

Von einem Transfer-Coup zu sprechen, wäre eine Untertreibung. Der Wide Receiver bringt 6 Jahre NFL-Erfahrung in die Schweiz, spielte ab 2017 für die Jacksonville Jaguars, die New York Jets und die Las Vegas Raiders. Insgesamt kam Cole in 96 Partien in der besten Liga der Welt zum Einsatz, fing Pässe für über 2900 Yards Raumgewinn und brachte es auf 14 Touchdowns.

Als sich diese Möglichkeit bot, mussten wir nicht überlegen.

Aber was bringt einen Spieler wie Cole dazu, von der ganz grossen Bühne in die Schweiz zu wechseln? Ein wichtiger Grund ist sicher der Coach der Helvetic Mercenaries. Marcus Herford leitet ab dieser Saison die Geschicke des Schweizer ELF-Teams. Cole spielte bereits im Kentucky Wesleyan College unter ihm.

«Er hat mir immer gesagt, dass er mal nach Europa kommen will. Als sich diese Möglichkeit bot, mussten wir nicht überlegen», erklärt Herford, der mit Blick auf die gemeinsame Zeit am College ins Schwärmen gerät: «Keelan war ein bemerkenswerter Spieler, schaffte es in die NFL, hat mehrere Jahre dort gespielt. Er ist immer noch genau so wie damals im College: ein sehr lustiger Typ, sehr charismatisch. Er liebt Football sehr.»

Cole will Mitspieler mit seiner Erfahrung besser machen

Neben dem Coach war für Cole ein anderer Aspekt bei seinem Wechsel zu den Mercenaries sehr wichtig. «Ich will anderen Menschen Football näher bringen und möchte meinen Mitspielern helfen, das nächste Level zu erreichen. Ich will ihnen zeigen, wie ich spiele, und ihnen Tipps geben, um sich zu verbessern. Das ultimative Ziel ist, mein Wissen weiterzugeben.»

Trainer Herford verspricht sich viel von seinem neuen Superstar. «Auf dem höchsten Level spielen zu können und das Gelernte den Teamkollegen beizubringen, ist enorm wertvoll», so der US-Amerikaner. «Wir haben eines der jüngsten Teams der Liga. Er ist ein Spieler, der auf höchstem Level gecoacht wurde. Und er will dieses Wissen weitergeben. So wird er uns helfen.»

Ich hoffe, dass es hier etwas Langfristiges ist. Wenn alles gut läuft, können wir diese Organisation weiter aufbauen und der Stadt mehr guten Football zeigen.

Die Mitspieler in Sachen Football weiterzubringen, sei aber nur eine Qualität von Cole. Vor allem sei er laut Herford einfach ein grossartiger Mensch. Das Zwischenmenschliche ist auch für Cole entscheidend. «Ich will andere immer zum Lachen bringen. Gute Vibes sind sehr wichtig zu Beginn einer Beziehung.»

Und wie sieht der 32-Jährige seine Zukunft? «Ich hoffe, dass es hier etwas Langfristiges ist. Wenn alles gut läuft, können wir diese Organisation weiter aufbauen und der Stadt mehr guten Football zeigen.» Auch Herford, der den Mercenaries eine grosse Zukunft prophezeit, plant über diese Saison hinaus mit Cole. «Er will so lange bleiben, wie ich hier bin», sagt er lachend. «Es macht so viel Spass, so einen Spieler als Unterstützung zu haben. Und er liebt die Schweiz, das hilft sehr.»