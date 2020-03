Wie fast alles in der Sportwelt ruht derzeit auch die National Football League (NFL). Zeit genug also für den Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger, sich an seine Fans zu wenden. In einer «Bleibt-zu-Hause-Botschaft» zeigt der US-Amerikaner mit Schweizer Wurzeln zusammen mit seiner Familie, was es zu Hause für Alternativ-Programme gibt.

Während «Scharade» oder «Velofahren» auch für unsereins noch umsetzbar sind, wird es bei «Golfen im Hinterhof» wohl für viele etwas schwieriger.

Roethlisberger – oder nicht?

Noch mehr Aufmerksamkeit als die Vorlieben seiner Kinder generierte aber Roethlisbergers Gesichtsbehaarung. Sein Bartwuchs lässt die Twitter-Gemeinde mutmassen, ob er bereits seit 5 Jahren in Quarantäne sitzt oder gar ein Obdachloser sich als Roethlisberger ausgibt.

«Big Ben» hatte diese Saison nach nur 2 Spielen abbrechen müssen und sich einer Ellbogenoperation am Wurfarm unterzogen. Im Aufbautraining mache er grosse Fortschritte: «Ich werfe zum ersten Mal seit Jahren wieder schmerzfrei», sagte der 38-Jährige.