Die Chicago Bears unterliegen den Philadelphia Eagles in einem dramatischen Playoff-Achtelfinal 15:16.

Chicago-Kicker in monumentalem Pech

Nach 8 Jahren Absenz standen die Chicago Bears diese Saison endlich wieder in den NFL-Playoffs – und brachten Super-Bowl-Champion Philadelphia im Achtelfinal an den Rand eines Ausscheidens.

Sein Team so im Stich zu lassen, ist das schlimmste Gefühl der Welt.

10 Sekunden vor Ende des Spiels vergab Chicago-Kicker Cody Parkey die Entscheidung hauchdünn.

Aus 43 Yards traf der 26-Jährige eine Seiten- sowie die Querstange des Tores und vergab beim Stand von 15:16 die Chance auf den Sieg.

Nach der Partie stand Parkey seinen Mann, gab sich aber auch endlos enttäuscht: «Sein Team so im Stich zu lassen, ist das schlimmste Gefühl der Welt.»

Philadelphia trifft am kommenden Sonntag in der Divisional-Round auf die New Orleans Saints.