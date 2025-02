Legende: 1. Karriere-Interception am 22. Geburtstag Cooper DeJean fängt im 2. Viertel eine Interception und trägt diese zur zwischenzeitlichen 17:0-Führung zurück in die Endzone. Reuters/USA Today Sports

Die Philadelphia Eagles gewinnen den 59. Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs mit 40:22.

Zur Halbzeit führen Jalen Hurts und Co. in New Orleans bereits mit 24:0.

Gegen die brillante Eagles-Defensive generieren die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes nur 275 Offensiv-Yards.

Wer im 59. Super Bowl zu Beginn der 2. Halbzeit noch auf ein Comeback der Kansas City Chiefs hoffte, wurde bitter enttäuscht. Die Philadelphia Eagles machten im selben Stil weiter, während Patrick Mahomes und Co. gegen die dominante Defensive des Gegners schlicht kein Rezept fanden. Nach einem Field Goal von Jake Elliott und einem 46 Yards langen Touchdown-Pass von Quarterback Jalen Hurts zu Devonta Smith erhöhten die Eagles noch im 3. Viertel auf 34:0.

Eine höhere Führung hatte es im NFL-Endspiel seit 2014 nicht gegeben. Dabei blieb es zwar nicht. Noch vor Anbruch des Schlussviertels erzielten die Chiefs mit einem 24-Yard-Pass Mahomes' zu Xavier Worthy ihren ersten Touchdown des Spiels. Am dominanten Sieg der Eagles änderte sich jedoch nichts mehr.

Chiefs werden vorgeführt

Kansas City, das die letzten beiden Super Bowls gewonnen hatte und als erstes Team in der Super-Bowl-Ära 3 Titel in Serie hätte erringen können, wurde von der Defensive Philadelphias dominiert. Mahomes und Co. wurden zu lediglich 225 Offensiv-Yards gehalten, Spannung kam praktisch nie auf.

Nach einem weiteren Field Goal von Elliott und 2 Chiefs-Touchdowns gegen die 2. Garde der Eagles-Defensive war der 40:22-Sieg Philadelphias amtlich. Unter den Augen von Donald Trump, der als erster amtierender US-Präsident überhaupt einem Super Bowl beiwohnte, durfte die Mannschaft um Cheftrainer Nick Sirianni die «Vince Lombardi»-Trophäe in die Höhe stemmen.

Eagles dominieren von A bis Z

Den 1. Touchdown des Spiels hatten die Eagles mit Hurts im Startviertel erzielt. Nach einem 27-Yard-Pass zu Wide Receiver Jahan Dotson rannte der Quarterback den Ball mittels einem von Philadelphia perfektionierten Sneak-Spielzug von der 1-Yard-Linie in die Endzone. Die 7:0-Führung nahmen Hurts und Co. ins 2. Viertel.

Dort erhöhten die Eagles durch ein Field Goal Elliotts in der 22. Minute auf 10:0, ehe sich Chiefs-Quarterback Mahomes nur rund eine Minute später einen kostspieligen Fehler leistete. Er warf in der eigenen Spielhälfte eine Interception zu Eagles-Safety Cooper DeJean, der den Ball in die Endzone zurücktrug und an seinem 22. Geburtstag einen Touchdown bejubeln durfte.

Eine einseitige Hälfte war damit noch nicht zu Ende. Die Eagles zogen noch vor der Halbzeit-Show von Rapper Kendrick Lamar auf 24:0 davon. Am Ursprung des 3. Touchdowns stand eine weitere Interception, diesmal gefangen von Linebacker Zack Baun. Philadelphia übernahm den Ball 14 Yards vor der gegnerischen Endzone. Wenig später konnte A.J. Brown nach einem Pass von Hurts jubeln. Derweil generierten Mahomes und Co. offensiv in der 1. Halbzeit nur gerade 36 Yards. Auch in der 2. Halbzeit sollten die Chiefs kaum Gegenwehr leisten können.