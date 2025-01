Legende: Findet seine Mitspieler selbst im Fallen Patrick Mahomes. Imago/Imagn Images

Patrick Mahomes, Travis Kelce und Co. sind weiter nicht zu stoppen. Beim 23:14 zuhause gegen die Houston Texans tat sich der zweifache Titelverteidiger zwischendurch zwar schwer, siegte letztlich aber souverän. Für die Entscheidung sorgte zu Beginn des letzten Viertels ein spektakulärer Touchdown-Pass von Quarterback Mahomes, der im Fallen noch Tight End Kelce fand.

Das Team aus dem Bundesstaat Missouri feierte dank dem Sieg in der «Divisional Round» den 22. Sieg aus seinen letzten 24 Partien in der NFL und steht zum 7. Mal in Folge im «Championship Game» der American Football Conference. Dort treffen die Chiefs entweder auf die Buffalo Bills oder die Baltimore Ravens, welche sich in der Nacht auf Montag um das 2. Final-Ticket duellieren.

Commanders düpieren Lions

Im 2. Viertelfinal vom Samstag setzte sich mit den Washington Commanders derweil der Aussenseiter durch. Die Gäste aus der US-Hauptstadt kamen bei fehleranfälligen Detroit Lions, dem besten Team der Regular Season in ihrer Conference, überraschend zu einem 45:31-Erfolg.