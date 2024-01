Die hoch gehandelten Cowboys gehen in der 1. Playoff-Runde gegen die Packers unter. Detroit besiegt die L.A. Rams.

Playoffs in der NFL

Legende: Sorgten für eine Überraschung Aaron Jones und die Green Bay Packers. Keystone/AP Photo/Michael Ainsworth

Für die ambitionierten Dallas Cowboys ist der Traum vom Titelgewinn in der NFL abrupt geplatzt. In der Wild-Card-Runde mussten sich die Texaner zuhause Green Bay mit 32:48 geschlagen geben. Die Packers, die sich als jüngstes Team der NFL erst am letzten Tag der regulären Saison mit einer Bilanz von 9:8 Siegen für die Play-offs qualifiziert hatten, dominierten die Partie problemlos, ehe sie noch 2 späte Touchdowns zuliessen.

Packers-Quarterback Jordan Love warf bei seinem Play-off-Debüt 272 Yards und 3 Touchdowns. Sein Gegenüber Dak Prescott erlebte einen Alptraum und leistete sich der ersten Halbzeit 2 Interceptions – die Folge war ein 0:27-Rückstand. Green Bay fordert nun die San Francisco 49ers.

Lions beenden Durststrecke

Eine Runde weiter ist auch Detroit. Die Lions entschieden das Duell mit den Los Angeles Rams im eigenen Stadion mit 24:23 für sich und feierten den ersten Sieg in einem Playoff-Spiel seit 32 Jahren. Detroit empfängt in der Divisional Round am 21. Januar entweder die Philadelphia Eagles oder die Tampa Bay Buccaneers.