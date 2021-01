Legende: Ballt die Faust Packers-Quarterback Aaron Rodgers. Keystone

Die Green Bay Packers – angeführt von Star-Quarterback Aaron Rodgers – bezwangen die Los Angeles Rams 32:18. Rodgers warf für 296 Yards sowie 2 Touchdowns und lief einmal selber in die Endzone. Im Kampf um den Einzug in den Super Bowl trifft Green Bay entweder auf Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers oder die New Orleans Saints.

Bills erstmals seit 1993 – Jackson im Pech

Ebenfalls in den Conference-Finals steht Buffalo. Die Bills rangen Baltimore mit 17:3 nieder. Einen unglücklichen Abend erlebte Ravens-Quarterback Lamar Jackson.

Er brachte sein gefürchtetes Laufspiel nicht ins Rollen, zudem warf er eine Interception, die Taron Johnson für den Play-off-Rekord von 101 Yards in die Ravens-Endzone zurücktrug. Ende des dritten Viertels musste Jackson schliesslich mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld.

In der AFC fordern die Bills in ihrem ersten Conference-Final seit 1993 den Titelverteidiger Kansas City Chiefs oder die Cleveland Browns. Die Conference-Finals werden am 24. Januar gespielt. Der Super Bowl findet am 7. Februar in Tampa statt.