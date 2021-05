Legende: Auf und neben dem Rasen schnell unterwegs D.K. Metcalf. imago images

Wie NBC Sports berichtet, wird der 23-Jährige Footballprofi am Sonntag im 100-m-Sprint bei den USA Track and Field Golden Games und Distance Open im kalifornischen Walnut an den Start gehen.

Metcalf kündigte seinen Ausflug in die Leichtathletik in einem kurzen Twitter-Video an. Um sich automatisch für die Olympic Trials der USA – die Qualifikationswettkämpfe zu den Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) – zu qualifizieren, müsste der frühere Hürdenläufer 10,05 Sekunden laufen. Unter Umständen reicht auch eine Zeit um 10,20 Sekunden (mit nicht mehr als zwei Metern Rückenwind) für einen Platz in der Olympia-Quali.

Zu Bolt fehlt einiges

Metcalf gehört zu den schnellsten Passempfängern der NFL, in der vergangenen Saison wurde er mit einem Topspeed von 36,44 km/h gemessen – mit Ausrüstung und Helm.

Zum Vergleich: Usain Bolt kam bei seinem Weltrekordlauf (9,58 Sekunden) im Jahr 2009 auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 37,58 km/h mit einem Topspeed von 44,72 km/h.