Bucs sind durch: Brady zum 14. Mal in Folge in den Playoffs

Legende: Warf drei Touchdown-Pässe Tom Brady. imago images/Sipa USA/Marty Jean-Louise

Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers haben ihren ersten Matchball für den Playoff-Einzug in der NFL spektakulär genutzt. Im Duell mit Verfolger Carolina Panthers setzte sich das Team um den Star-Quarterback dank eines starken vierten Viertels mit 30:24 durch. Zu Beginn des Schlussabschnitts hatten die Bucs noch 10:21 zurückgelegen.

Durch den Erfolg machte der Super-Bowl-Gewinner von 2021 den Sieg in der NFC South trotz mässiger Bilanz bereits vor dem letzten Spieltag perfekt. Der 45-jährige Brady, der im 14. Jahr in Folge in den Playoffs steht, steuerte zum 8. Sieg seines Teams im 16. Saisonspiel 3 Touchdownpässe bei, blieb ohne Interception und lief zwei Minuten vor Schluss für die Entscheidung selbst in die Endzone.

Packers wahren Chance

Die Playoff-Teilnahme weiter selbst in der Hand haben die Green Bay Packers. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers dominierte am Sonntag die Minnesota Vikings und gewann mit 41:17. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen die Detroit Lions würden auch die Packers in den Playoffs stehen.

105 Yards: Touchdown beim Kickoff-Return