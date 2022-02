Quarterback Matthew Stafford hat die Los Angeles Rams zum Sieg im 56. Super Bowl geführt und damit seine Karriere gekrönt. Die favorisierten Rams setzten sich im heimischen SoFi Stadium gegen die Cincinnati Bengals um Quarterback-Shootingstar Joe Burrow dank eines Touchdowns von Wide Receiver Cooper Kupp 85 Sekunden vor Spielende mit 23:20 (13:10) durch.

Der entscheidende Touchdown

Für die Rams ist es nach 1999 der zweite Titel in der Super-Bowl-Ära der NFL, damals noch als St. Louis Rams. Stafford warf vor 70'048 Zuschauern in der hochmodernen Arena im kalifornischen Inglewood drei Touchdown-Pässe, verschuldete allerdings auch zwei Interceptions.

Rams verlieren Wide Receiver Beckham Jr.

In einer engen Partie lagen die Rams in der Anfangsphase des zweiten Viertels mit 13:3 vorn, angeführt von Quarterback Joe Burrow drehten die Bengals jedoch zunächst das Spiel. Mit einem 20:16-Vorsprung ging der Underdog in den letzten Abschnitt, in dem den Kaliforniern die Wende gelang.

Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld war Odell Beckham Jr. Der Wide Receiver der Rams verletzte sich kurz vor der Halbzeitpause ohne gegnerische Einwirkung am Knie.