Am 7. Februar kommt es in Tampa zum NFL-Endspiel Buccaneers - Chiefs.

Legende: Greift nach seinem 7. Titel in der NFL Tom Brady. Keystone

Der ewige Tom Brady (43) gegen Mega-Talent Patrick Mahomes (25) – das Duell zweier Generationen von Quarterback-Superstars wird den 55. Super Bowl der NFL prägen. Brady zog mit den Tampa Bay Buccaneers durch ein 31:26 im Playoff-Halbfinal bei Aaron Rodgers' Green Bay Packers zum 10. Mal (!) ins Endspiel ein. Mahomes folgte mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs durch ein 38:24 gegen die Buffalo Bills.

Brady will den 7. Ring

Brady brachte die Buccaneers im Lambeau Field früh mit einem Touchdown-Pass auf Mike Evans in Führung. Später zogen die Gäste auf 28:10 davon. Nach dem Touchdown zum 28:23 im 3. Viertel versuchten die Packers den Rückstand mit zwei statt einem Extrapunkt weiter zu verkürzen. Dieses Unterfangen misslang.

Bradys 40-Yard-Pass zum Touchdown , Link öffnet in einem neuen Fenster

Nach 20 Jahren mit den New England Patriots hat Brady damit Tampa Bay sogleich in seiner 1. Saison in den Super Bowl geführt. Die Buccanneers können am 7. Februar als 1. Team die Meisterschaft im Heimstadion klar machen.

Mahomes lief im Spiel der Chiefs gegen die Bills nach 0:9-Rückstand langsam heiss und warf insgesamt 3 Touchdown-Pässe. Bei 21:9 war das Spiel komplett gedreht.