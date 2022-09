Die Miami Dolphins und die Arizona Cardinals haben in der NFL kaum mehr erhoffte Auswärtssiege gefeiert.

Unglaubliche Comeback-Siege in der NFL

Legende: 6. Touchdown Die Miami Dolphins und Jaylen Waddle bejubeln ihr sagenhaftes Comeback in Baltimore. Imago/UPI Photo

Mit 14:35 lag Miami gegen die Baltimore Ravens vor den letzten 15 Minuten zurück. Doch dann warf Tua Tagovailoa vier Touchdown-Pässe, darunter das spielentscheidende Zuspiel auf Jaylen Waddle 14 Sekunden vor Schluss zum 42:38-Sieg.

Der 24-jährige Tagovailoa, dessen voller Vorname Tuanigamanuolepola lautet, liess sich insgesamt 469 Passing Yards für 6 Touchdowns notieren. «Calling them Tuachdowns from now on», würdigte die NFL die Leistung des Linkshänders.

Vom 0:20 zum Sieg

Ebenfalls ein unerwartetes Comeback gelang den Arizona Cardinals. Das Team um Quarterback-Star Kyler Murray lag bei den Las Vegas Raiders bei Halbzeit mit 0:20 im Hintertreffen.

Sagenhafte Two-Point-Conversion

Mit drei Touchdowns (und zwei 2-Point-Conversions, darunter ein 20 Sekunden dauerndes Nervenspiel) gelang den Cardinals der Sprung in die Verlängerung, wo ein Fumble der Gastgeber mit anschliessendem 59-Yard-Run von Byron Murphy die Entscheidung brachte (29:23).