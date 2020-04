Legende: Wieder mit Tom Brady vereint Tight End Rob Gronkowski. imago images

Tom Brady spielt bei den Tampa Bay Buccaneers wieder mit seinem liebsten Passempfänger zusammen. Das NHL-Team aus Florida gab am Dienstababend die Verpflichtung von Rob Gronkowski bekannt.

Mit Brady und Gronkowski ist eines der erfolgreichsten Duos im American Football wieder vereint. Die beiden Freunde, die bisher nur für die New England Patriots gespielt haben, gewannen zusammen 3 Mal den Super Bowl. Gemäss ESPN fing der zwei Meter grosse Gronkowski 78 Touchdown-Pässe von Brady und damit doppelt so viele wie jeder andere Spieler.

Rücktritt vom Rücktritt

Der exzentrische Ausnahmespieler war im März 2019 wenige Wochen nach seinem bislang letzten Titelgewinn überraschend zurückgetreten. Der 30-jährige «Gronk» hatte sich zuletzt als Wrestler versucht. Ausserdem nahm er in den USA an der Gesangsshow The Masked Singer teil.

Wann Brady und Gronkwoski angesichts der Corona-Krise und der deswegen gesperrten Klubgelände erstmals gemeinsam in den neuen Farben trainieren können, ist offen.