In der Nacht auf Montag duellieren sich in der 2. NFL-Playoff-Runde zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten.

Seit 20 Jahren gehören die beiden Star-Quarterbacks Tom Brady und Drew Brees zum NFL-Inventar. Während der 43-jährige Brady mit 6 Super-Bowl-Ringen und den meisten Touchdowns der Regular Season der erfolgreichste Spielmacher der Geschichte ist, ist Brees (42), wenn es um Pass-Yards geht, unerreicht.

Weil das Duo stets in verschiedenen Conferences spielte, kam es nie zu einer Playoff-Begegnung – bis jetzt. Denn seit Brady im Sommer bei Tampa Bay anheuerte, bahnte sich das Unvermeidliche an.

Beendet Brady Brees' Karriere?

Nun kommt es bei Tampa Bay - New Orleans also zum Duell der «alten Männer». Während Brady, der nach 20 Jahren bei den New England Patriots in Florida neue Energie getankt hat, längst nicht am Ende seiner Karriere scheint, könnte es für Brees der letzte Auftritt werden.

Denn der Saints-Quarterback kämpft immer wieder mit Verletzungen und fiel zuletzt aus, weil er sich 11 (!) Rippen gebrochen hatte. Zudem hat er bereits einen Job als TV-Experte in der Tasche. Geht es nach ihm, endet seine Karriere aber erst im Februar – nach dem Super Bowl.