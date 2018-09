Der umstrittene American-Football-Spieler Colin Kaepernick wird Teil der neuen Nike-Werbekampagne. Zum 30. Geburtstag seines Slogans «Just Do It» teilte der US-Sportartikelhersteller Kaepernicks Twitter Post mit einem entsprechenden Werbebild. Auf dem Bild ist in englischer Sprache «Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern» zu lesen.

Kaepernick löste 2016 in den USA eine Protestwelle aus, indem er bei der Hymne auf die Knie ging. Er protestierte damit gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung. Nach dieser Aktion erhielt der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers nie mehr ein NFL-Angebot. US-Präsident Donald Trump hatte nach der Protestwelle alle Spieler, die während der Hymne auf die Knie fallen, übel beschimpft.