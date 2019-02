Legende:

The show must go on

Infolge der von Colin Kaepernick initiierten Proteste gegen Unterdrückung von Schwarzen geriet der Act der Halbzeit-Show zum Politikum. Jay-Z, Rihanna und Pink sollen abgesagt haben. Maroon 5 nahm die Einladung schliesslich an, verzichtete aber auf die übliche Medienkonferenz zum Auftritt.

