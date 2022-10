Die Philadelphia Eagles sind in der NFL das einzige noch ungeschlagene Team. Düsterer sieht die Bilanz der Green Bay Packers aus.

Eagles weiter im Höhenflug – Packers verlieren in London

Woche 5 in der NFL

Legende: Weisse Weste Die Philadelphia Eagles sind eine der positiven Überraschungen dieser NFL-Saison. USA Today Network/Michael Chow

Ein solcher Start war den Philadelphia Eagles nicht zugetraut worden: Das 20:17 gegen die Arizona Cardinals am Sonntag war Sieg Nummer 5 für das Team um Quarterback Jalen Hurts.

Titelfavoriten sind dennoch weiterhin andere Mannschaften, darunter die Buffalo Bills. Beim 38:3 gegen weiter strauchelnde Pittsburgh Steelers verbuchte Quarterback Josh Allen starke 4 Touchdowns und warf Pässe für insgesamt 424 Yards.

Überraschende Packers-Niederlage

Eine empfindliche Niederlage trotz 17:3-Führung setzte es für die Green Bay Packers um Quarterback Aaron Rodgers ab. Im ersten Spiel ausserhalb der USA in der Geschichte des Traditionsteams kassierten die Packers in London eine völlig unerwartete 22:27-Niederlage gegen die New York Giants.

00:55 Video Rodgers: «Es tut uns leid» (engl.) Aus Sport-Clip vom 10.10.2022. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Beim 19:17 der Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals war Justin Tucker der gefeierte Mann. Der Kicker sicherte den Ravens bei auslaufender Uhr mit seinem vierten Field Goal in letzter Sekunde den Sieg.