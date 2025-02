Wo und wann findet der 59. Super Bowl statt?

Das Endspiel der NFL wird am Sonntag, 9. Februar, in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ausgetragen. «Kick-off» ist um 17:30 Uhr Ortszeit (0:30 Uhr Schweizer Zeit). Wer das Spiel hierzulande verfolgen will, muss von Sonntag auf Montag also eine Nachtschicht einlegen. Der Super Bowl findet heuer bereits zum 8. Mal im «Superdome» statt, der über 70'000 Fans Platz bietet.

Legende: Fans vor dem «Superdome» Hier wird am Sonntag (Ortszeit) der Super Bowl ausgetragen. key/EPA/Erik S. Lesser

Was steht auf dem Spiel?

Eine der beiden Mannschaften wird nach Ende der Partie die begehrte «Vince Lombardi»-Trophäe in die Höhe stemmen dürfen. Für die Chiefs und Superstar-Quarterback Patrick Mahomes wäre es der 3. Triumph in Folge. Das hat in der Super-Bowl-Ära (seit 1967) noch kein Team geschafft. Die Eagles hingegen könnten sich den 2. Titel der Vereinshistorie sichern – und sich damit für die Final-Niederlage von vor zwei Jahren gegen den selben Gegner revanchieren.

Wer ist Favorit?

Bei den Buchmachern sind die Chiefs leicht im Vorteil. Das ist angesichts des Erfolgs der letzten Jahre nachvollziehbar, sind doch die Eckpfeiler im Team von Kansas City heuer dieselben wie in den letzten beiden Saisons. Doch Philadelphia als klaren Underdog zu bezeichnen, wäre vermessen. Die Eagles haben in den Playoffs bislang vollends überzeugt – und dürften mit ihrer starken Offensive um Running Back Saquon Barkley die Chiefs arg ins Schwitzen bringen.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus?

Im Super Bowl wird immer auch abseits des sportlichen Geschehens Spektakel geboten. Für die Halbzeit-Show sorgt in diesem Jahr US-Rapper Kendrick Lamar. Der 37-Jährige hatte schon 2022 einen Auftritt, als er beim 56. Super Bowl zusammen mit Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und Mary J. Blige auf der Bühne gestanden war. Die Nationalhymne wird von Jon Batiste gesungen.

Legende: Hauptact der Halftime Show Kendrick Lamar. Imago/IPS

Hat es noch Tickets?

Im Wiederverkauf kann man auf der offiziellen Ticket-Plattform noch Karten erwerben. Dafür muss der Geldbeutel jedoch weit aufgemacht werden. Rund 3000 US-Dollar kostet aktuell die günstigste Eintrittskarte. Für ein Ticket im «Plaza Club» muss man bis zu 55'000 US-Dollar ausgeben.

Was kosten die Werbespots?

Die Werbung am Super Bowl ist eine Geschichte für sich. Unternehmen designen jeweils aufwändige und innovative Spots, um ihre Produkte zu bewerben und auch abseits des Sports Unterhaltung zu bieten. Die Preise sind in diesem Jahr so hoch wie nie zuvor. Satte 8 Millionen US-Dollar muss man abdrücken, um 30 Sekunden Werbung zu schalten.