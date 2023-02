Von Vielen angezweifelt mauserte sich Tom Brady in 23 NFL-Jahren von einem 6.-Runden-Pick zum besten Spieler aller Zeiten.

Die NFL-Karriere von Tom Brady begann im Jahr 2000, als die New England Patriots dem damals 22-jährigen Quarterback in der 6. Runde des NFL-Drafts eine Chance gaben. Seine Rookie-Saison bestritt er als nominell vierter Werfer seines Teams. Dass er eine solch denkwürdige Karriere hinlegen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt wohl nicht einmal zu träumen gewagt.

Etwas unverhofft – nach einer Verletzung vom eigentlichen Werfer Drew Bledsoe – rutschte Brady in seiner zweiten Saison in die Rolle des Spielmachers, die er nie mehr abgeben würde. Bereits dort war er trotz durchzogener Statistiken in den wichtigen Momenten zur Stelle – eine Fähigkeit, die ihn während seiner gesamten Laufbahn auszeichnete.

Legende: Gewann 2001 seinen ersten Super Bowl Tom Brady. Imago Images/David Purdy

So richtig ging Bradys Stern in den Playoffs 2001 auf. Gleich bei seiner ersten Ausscheidungsrunde führte er die Patriots zum Super-Bowl-Sieg und wurde für seine guten Leistungen gar zum wertvollsten Spieler ausgezeichnet. Es war der Startschuss in eine Ära, die der heute 45-Jährige prägen würde wie kein NFL-Spieler je zuvor.

Eine Patriots-Legende

Nach Beendigung seiner Karriere stehen sieben Super-Bowl-Siege zu Buche. Damit hat er nicht nur mehr als jeder andere Spieler, sondern auch mehr als jedes Team in der NFL. Sechsmal führte er die Patriots zum Triumph. Das wohl denkwürdigste Endspiel bestritt er 2017 gegen die Atlanta Falcons, als er mit seiner Mannschaft einen 3:28-Rückstand aufholte und dank eines Touchdowns in der Verlängerung noch 34:28 gewann – bis heute das grösste Comeback in einem Super Bowl.

Legende: Jubelte nach einem 3:28-Rückstand doch noch Tom Brady im Super Bowl 2017 gegen die Atlanta Falcons. Imago Images/Matthew Emmons

Allen Kritikern getrotzt

Immer wieder sah sich Brady in seiner Karriere mit Kritik konfrontiert. Beispielsweise hiess es oft, Brady sei zu alt, um noch einmal erfolgreich zu sein. Diese Stimmen verstummten jedoch schnell, als der Quarterback im Alter von 41 und 43 Jahren die Super-Bowl-Titel 6 und 7 gewann.

Auch die Kritiker, die ihm nachsagten, er könne nur im System von Patriots-Coach Bill Belichick gewinnen, belehrte er eines Besseren. 2020 schloss er sich nach einer 20-jährigen Tenüre bei den Patriots den Tampa Bay Buccaneers an. Prompt in seiner ersten Saison mit dem neuen Team holte er den Titel, seinen ersten und einzigen unter einem anderen Coach.

35 NFL-Rekorde

Aller Kritik, allen Fehleinschätzungen zum Trotz tritt Brady als mit Abstand bester Footballspieler aller Zeiten ab. Er hält sage und schreibe 35 Rekorde, darunter die meisten Siege, Passing Touchdowns oder Passing Yards. Der 45-Jährige setzte neue Standards für Quarterbacks und stellte Marken auf, an denen sich wohl noch Generationen an Football-Spielern die Zähne ausbeissen werden.