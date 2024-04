Per E-Mail teilen

Legende: Ziehen sich zurück Die Helvetic Guards. IMAGO / Zoonar

Seit letztem Sommer verfügte die Schweiz mit den Helvetic Guards über ein erstes professionelles American-Football-Team. Nun zieht sich das Team bereits wieder zurück.

Diesen Schritt machte die semi-professionelle European League of Football (ELF) am Donnerstag publik. «Die Eigentümer haben die Liga-Verantwortlichen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Antrag zur Einstellung des Geschäftsbetriebs eingereicht werden müsse.»

Ersatzteam in den Startlöchern

Allerdings bedeutet das nicht das Ende eines Football-Teams aus der Schweiz. Die ELF hat bereits einen Vertrag mit einer neuen Besitzergruppe abgeschlossen, die ein neues Team mit neuem Namen stellen wird. Details sollen noch bekannt gegeben werden. Die vierte Saison der 2020 gegründeten ELF beginnt damit am Wochenende des 25. und 26. Mai wie geplant mit 17 Teams.

Die Helvetic Guards, die ihre Heimspiele in Wil im Kanton St. Gallen ausgetragen haben, bestritten 2023 ihre erste Saison in der ELF. Nach drei Siegen aus zwölf Spielen resultierte für sie der 12. Schlussrang.