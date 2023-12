Die «Queen of the Palace» ist dabei – doch die beste Frau fehlt

An der Darts-WM in London

Legende: Sie ist an der WM wieder dabei Fallon Sherrock. IMAGO / Action Plus

Beau Greaves dominiert den Frauen-Darts-Sport quasi nach Belieben. Auch für die PDC-WM wäre sie qualifiziert gewesen, verzichtete allerdings auf eine Teilnahme. Dies, weil sie an der Weltmeisterschaft des Konkurrenzverbands WDF Anfang Dezember teilnahm.

Dort verteidigte die 19-Jährige ihren Titel im reinen Frauen-Bewerb problemlos. Auch im «Ally Pally» wäre die Engländerin konkurrenzfähig gewesen, was sie zuletzt auch beim Grand Slam of Darts bewies, als sie nur äusserst knapp in der Gruppenphase scheiterte.

Legende: Gilt als Super-Talent Beau Greaves, hier während des WDF-WM-Finals. IMAGO / Pro Sports Images

Sherrock wieder dabei

Weil die PDC aber einen Doppelstart an beiden Weltmeisterschaften untersagte, wird Greaves ihr Können nicht zeigen können. Stattdessen sind mit Fallon Sherrock und Mikuru Suzuki 2 andere Frauen am Start.

Sherrock, die sich ihren Spitznamen «Queen of the Palace» mit 2 sensationellen Siegen an der WM im Jahr 2020 verdient hatte, nimmt zum 4. Mal teil. Zuletzt war zweimal in der Startrunde Schluss. Die Japanerin Suzuki ist zum 2. Mal im «Ally Pally» dabei, einen Sieg konnte sie bisher noch nicht feiern.