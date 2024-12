Weil er in Jeans kam: WM-Aus für Titelverteidiger Magnus Carlsen

An der Schnellschach-WM

Legende: Eine Jeans wird zum Verhängnis Magnus Carlsen sorgte an der Schnellschach-WM für einen Eklat. imago images/Dipayan Bose

Titelverteidiger Magnus Carlsen hat bei der Schnellschach-WM in New York für einen Eklat gesorgt. Nach einer Bestrafung wegen Verstosses gegen die Kleiderordnung durch den Weltverband Fide hat der 34-jährige Norweger seinen sofortigen Rückzug vom Turnier erklärt. Er werde nicht mehr weiterspielen und dorthin reisen, «wo das Wetter ein bisschen besser ist als hier», sagte Carlsen.

Carlsen will sich nicht umziehen

Die Nummer 1 der Schach-Weltrangliste war zum Spieltag am Freitag in Jeans erschienen, was den Teilnehmern untersagt ist. Nach seiner zweiten Partie des Tages erhielt Carlsen vom Veranstalter eine Geldstrafe von 200 US-Dollar und ein Ultimatum, sich umgehend umzuziehen. Carlsen verweigerte dies jedoch und wurde daraufhin für die 9. Runde disqualifiziert.

«Carlsen verletzte die Kleiderordnung durch das Tragen von Jeans, die nach langjährigen Vorschriften für diese Veranstaltung ausdrücklich verboten sind», teilte der Weltverband mit. «Diese Regeln gelten seit Jahren.» Eine mögliche Fortsetzung des Turniers lehnte Carlsen danach ab.