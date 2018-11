An der WM in London

Kurz nachdem der Clip am Dienstag online war, wurde er auch schon wieder gelöscht. Zu spät. Norwegische Journalisten hatten das geheime Team des US-Amerikaners enthüllt und machten eine grosse Geschichte aus dem «Schach-Schock».

Die Männer in Carusos Team: Alejandro Ramirez, mit 15 Jahren ehemals zweitjüngster Grossmeister der Welt, und Leinier Dominguez, ehemaliger Weltmeister im Blitzschach. Zuvor waren nur Rustam Kasimjanow und Christian Chirila bekannt.

Varianten verraten

Im Clip war zudem kurz ein Bildschirm eingeblendet, der erkennen lässt, mit welchen Eröffnungsvarianten sich Caruana befasst: der Russischen Verteidigung, Grünfeld oder dem Damengambit, das im 2. WM-Duell im Holborn College in London tatsächlich aufs Brett kam.

Nach dem 4. Spiel auf das Video angesprochen antwortete der 26-jährige Caruana knapp: «Kein Kommentar.» Der ein Jahr ältere Carlsen gab an, die Sequenz noch nicht gesehen zu haben, versicherte aber: «Ich werde es mir anschauen.» Nach dem Ruhetag am Mittwoch geht es am Donnerstag mit der 5. Partie weiter.