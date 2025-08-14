Der Schweizer gewinnt an den World Games in Chengdu im Inline-Speedskating über 5000 m Bronze.

Legende: Freut sich über Bronze Livio Wenger (Archiv). Takashi Aoyama/International Skating Union via Getty Images

An den World Games 2017 hatte Livio Wenger im Inline-Speedskating-Punkterennen über 10'000 m Silber gewonnen – heuer wollte der Schweizer mehr. Nach Rang 6 in derselben Disziplin am Dienstag steigerte sich der 32-Jährige am Donnerstag über die halbe Distanz zu Bronze.

Überlegener Sieger wurde der Paraguayer Julio Cesar Mirena Ortiz (23 Punkte) vor Tsu-Cheng Chao (TPE, 18) und Wenger (9). Wenger sammelte sämtliche Punkte in den Zwischensprints zwischen 1200 und 2000 m.

Am Freitag bleiben Wenger im 1000-m-Sprint und im Ausscheidungsrennen über 10'000 m noch zwei weitere Chancen, um sein Edelmetall-Konto an den World Games weiter zu äufnen und die Ausbeute von vor 8 Jahren doch noch zu übertreffen.