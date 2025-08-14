An den World Games 2017 hatte Livio Wenger im Inline-Speedskating-Punkterennen über 10'000 m Silber gewonnen – heuer wollte der Schweizer mehr. Nach Rang 6 in derselben Disziplin am Dienstag steigerte sich der 32-Jährige am Donnerstag über die halbe Distanz zu Bronze.
Überlegener Sieger wurde der Paraguayer Julio Cesar Mirena Ortiz (23 Punkte) vor Tsu-Cheng Chao (TPE, 18) und Wenger (9). Wenger sammelte sämtliche Punkte in den Zwischensprints zwischen 1200 und 2000 m.
Am Freitag bleiben Wenger im 1000-m-Sprint und im Ausscheidungsrennen über 10'000 m noch zwei weitere Chancen, um sein Edelmetall-Konto an den World Games weiter zu äufnen und die Ausbeute von vor 8 Jahren doch noch zu übertreffen.
Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025
- Gold (7): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf Seilziehen; Caryl Cordt-Moller (Parkour)
- Silber (4): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen; Frauen Faustball
- Bronze (2): Frauen Unihockey; Livio Wenger (Inline auf der Bahn 5000 m)