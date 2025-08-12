Dimitri Steinmann hat die 9. Medaille für die Schweiz an den World Games knapp verpasst. Der Squash-Spieler unterlag im Spiel um Bronze dem Kolumbianer Miguel Rodriguez mit 11:5, 8:11, 5:11, 6:11. Bereits bei den World Games in Birmingham vor drei Jahren hatte Steinmann gegen den gleichen Gegner ebenfalls mit 1:3 nach Sätzen verloren.
In drei Jahren wird Squash bei den Olympischen Spielen in Los Angeles erstmals vertreten sein. Für Steinmann, den EM-Silbermedaillengewinner von 2024, ist eine olympische Medaille das grosse Ziel.
Faustballerinnen im Final
Im Faustball setzte es für die Schweizer Teams im Halbfinal in Chengdu je einen Sieg und eine Niederlage ab. Die Schweizerinnen zogen dank einem knappen 3:2 gegen Deutschland in den Final vom Mittwoch ein und haben damit eine Medaille auf sicher.
Die Männer hingegen mussten sich Brasilien mit 0:3 geschlagen geben. Das Spiel um Bronze steigt am Mittwochmorgen.
Bisherige Schweizer Medaillen bei den World Games 2025
- Gold (5): Simona Aebersold (OL/Mitteldistanz & Sprint); Elena Quirici (Karate/bis 68 kg); Riccardo Rancan (OL/Mitteldistanz); Mixed-Sprint-Staffel im Orientierungslauf; Mixed-Wettkampf im Seilziehen
- Silber (3): Natalia Gemperle (OL/Sprint); Männer Seilziehen; Frauen Seilziehen
- Bronze (0):