An den World Games in China verpasst Squash-Spieler Dimitri Steinmann Bronze knapp. Die Faustballerinnen dürfen jubeln.

Legende: Muss sich mit Rang 4 begnügen Dimitri Steinmann. IMAGO / Xinhua

Dimitri Steinmann hat die 9. Medaille für die Schweiz an den World Games knapp verpasst. Der Squash-Spieler unterlag im Spiel um Bronze dem Kolumbianer Miguel Rodriguez mit 11:5, 8:11, 5:11, 6:11. Bereits bei den World Games in Birmingham vor drei Jahren hatte Steinmann gegen den gleichen Gegner ebenfalls mit 1:3 nach Sätzen verloren.

In drei Jahren wird Squash bei den Olympischen Spielen in Los Angeles erstmals vertreten sein. Für Steinmann, den EM-Silbermedaillengewinner von 2024, ist eine olympische Medaille das grosse Ziel.

Faustballerinnen im Final

Im Faustball setzte es für die Schweizer Teams im Halbfinal in Chengdu je einen Sieg und eine Niederlage ab. Die Schweizerinnen zogen dank einem knappen 3:2 gegen Deutschland in den Final vom Mittwoch ein und haben damit eine Medaille auf sicher.

Die Männer hingegen mussten sich Brasilien mit 0:3 geschlagen geben. Das Spiel um Bronze steigt am Mittwochmorgen.