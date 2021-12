Swiss Aquatics stellt an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi vor Weihnachten eine schlagfertige Mannschaft.

Olympia-Dritter Ponti will es auch an der Kurzbahn-WM wissen

Auch Ugolkova am Start

Legende: Will auch an der Kurzbahn-WM für Furore sorgen Noè Ponti. Freshfocus

Die Schweiz wird an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi (16. bis 21. Dezember) zahlreich vertreten sein. Angeführt wird das Aufgebot von Swiss Aquatics von Noè Ponti, dem Bronzegewinner von Tokio über 100 m Schmetterling. Der Tessiner stieg nach seinem Olympia-Coup erst im November wieder in das Wettkampfgeschehen ein.

Einige Final-Kandidaten

Im Wüstenstaat etwas ausrechnen dürfte sich auch Maria Ugolkova . Vor einem Monat sicherte sich die 32-Jährige an der Kurzbahn-EM Silber. Auch in Abu Dhabi gehört Ugolkova zu den Finalanwärterinnen über 100, 200 und 400 m Lagen.

. Vor einem Monat sicherte sich die 32-Jährige an der Kurzbahn-EM Silber. Auch in Abu Dhabi gehört Ugolkova zu den Finalanwärterinnen über 100, 200 und 400 m Lagen. Ebenfalls in Abu Dhabi am Start ist Antonio Djakovic . An den Olympischen Spielen verpasste der erst 19-Jährige den Final über 400 m Freistil nur um wenige Hundertstelsekunden. An der Kurzbahn-WM soll es für Djakovic mit der Final-Quali klappen.

. An den Olympischen Spielen verpasste der erst 19-Jährige den Final über 400 m Freistil nur um wenige Hundertstelsekunden. An der Kurzbahn-WM soll es für Djakovic mit der Final-Quali klappen. Auf sich aufmerksam machen wollen auch Lisa Mamié (100 und 200 m Brust) und Roman Mityukov (200 m Rücken). Auf der kurzen Bahn hinken die Leistungen des Duos jenen im olympischen Becken etwas hinterher, das wollen die beiden in Abu Dhabi ändern.

