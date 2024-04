Zum 3. Mal in Folge: Künzi bleibt im Achtelfinal hängen

Badminton-EM in Saarbrücken

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Tobias Künzi In den Achtelfinals gab es für ihn an der EM nichts mehr zu holen. Swiss Badminton (Archiv)

Zum 3. Mal in Folge hingen an der EM im Achtelfinal die Trauben für Tobias Künzi zu hoch. Gegen den formstarken Rasmus Gemke verkaufte die Schweizer Weltnummer 106 die Haut aber teuer.

Der Däne hat im Ranking 78 Plätze Vorsprung und wird als fünftbester Europäer gelistet. Diese Differenz liess sich zu Beginn der 36-minütigen Partie kaschieren. Gleichwohl konnte Künzi beim 15:21, 11:21 keine Überraschung schaffen.

Somit verlässt der 26-Jährige Saarbrücken mit zwei 2-Satz-Siegen aus der 1. und 2. Runde. Nach dem Out der letztjährigen Bronzegewinnerin Jenny Stadelmann in deren Startspiel ist Swiss Badminton an der EM nicht mehr vertreten.