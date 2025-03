Künzi will seine Wildcard in Basel optimal nutzen

Zwar sagte mit dem Chinesen Shi Yuqi kurzfristig die Weltnummer 1 im Badminton für das wichtigste Turnier auf Schweizer Boden ab. Gleichwohl sind die Swiss Open noch immer hochkarätig besetzt. Gleich 5 Spieler aus den Top 11 der Weltrangliste – darunter mit dem Dänen Anders Antonsen auch die Weltnummer 2 – schlagen in der St. Jakobshalle auf.

In den Doppel-Konkurrenzen ist die Schweiz mit insgesamt 4 Duos am Start. Im Einzel haben Milena Schnider (Nr. 135) und Tobias Künzi (Nr. 103) jeweils eine Wildcard bekommen und vertreten die Schweizer Farben.

Künzi will überraschen

Künzi ist zum 3. Mal in Folge in Basel am Start. Er trifft in der 1. Runde auf den Inder Priyanshu Rajawat und ist gegen die Nummer 35 der Welt klarer Aussenseiter.

Gleichwohl geht Künzi nicht ohne Ambitionen in die Partie. «Er ist einer der Topcracks, es wird eine schwierige Aufgabe. Aber vom Spielstil her könnte er mir passen. Er spielt ähnlich wie ich, sehr aggressiv», weiss der 27-Jährige und fügt keck an: «Mal schauen, ob es für einen Satzgewinn oder vielleicht etwas mehr reicht.»