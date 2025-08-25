 Zum Inhalt springen

Badminton-WM in Paris Amiguet/Racloz überstehen die Startrunde

An der Badminton-WM in Paris schaffte das Schweizer Frauen-Doppel überraschend den Sprung in die 2. Runde.

25.08.2025, 19:32

Badminton-Doppelspiel mit zwei Spielerinnen während eines Matches.
Legende: Schaffen die Überraschung Caroline Racloz (l.) und Lucie Amiguet. Keystone / AP Photo/Christophe Ena

Lucie Amiguet und Caroline Racloz haben am ersten Tag der Badminton-WM in Paris für das Schweizer Glanzlicht gesorgt. Das Duo besiegte die Polinnen Paulina Hankiewicz und Kornalia Marczak mit 14:21, 21:13, 21:13 und zog damit in die 1/32-Finals ein.

In der Weltrangliste ist das polnische Doppel fast 30 Plätze besser klassiert als das Schweizer Duo. Noch schwerer dürfte die Aufgabe in der nächsten Runde werden: Es warten die Chinesinnen Liu/Tan, die in der Weltrangliste den ersten Rang belegen.

Künzi am Mittwoch

Für die anderen Schweizer im Einsatz war der erste Turniertag zugleich der letzte. Im Frauen-Einzel scheiterte Milena Schnider in zwei Sätzen an der Dänin Julie Dawall Jakobsen. Das Frauen-Doppel Cloé Brand/Julie Franconville und das Männer-Duo Yann Orteu/Minh Quang Pham schieden ebenfalls in zwei Sätzen aus.

Tobias Künzi startet am Mittwoch im Einzel der Männer gegen Leong Jun Hao aus Malaysia ins Turnier.

