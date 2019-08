Ihr Name: Yvette Yun Luo. Ihre Vergangenheit: Top-Ten-Spielerin in den 80er-Jahren. Ihr Ziel: Europa auf der Weltbühne des Badmintons näher an das asiatische Niveau heranzuführen.

Die Chinesin ist seit Juni dieses Jahres Nationaltrainerin der Schweizer Badmintonspieler. Australien, England und Schottland hiessen ihre vorherigen Stationen als Coach. Yun Luo legt im jungen Team viel Wert auf körperliche Fitness und Disziplin. Oder wie der Basler Christian Kirchmayr meint: «Man merkt schon, dass sie noch aus dem ‹alten› China kommt, wo man auch mal geschliffen wird.»

Wie die Ziele für die Olympischen Spiele in Tokio lauten und was Schützling Céline Burkart an ihrer Trainerin besonders schätzt, erfahren Sie im Video-Beitrag oben.