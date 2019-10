Die Washington Nationals haben zum ersten Mal die World Series im Baseball gewonnen. Die Mannschaft aus der amerikanischen Hauptstadt setzte sich im entscheidenden siebten Finalspiel der Major League Baseball auswärts gegen die Houston Astros 6:2 durch. Erstmals in der Geschichte der MLB, NHL und NBA gewann ein Team den Titel mit lauter Auswärtssiegen.

Die Franchise der Nationals, die 1969 in Montreal gegründet worden war, feierte einen der überraschendsten Titel überhaupt in der MLB. Sie war schlecht in die Saison gestartet und stand in den Playoffs mehrmals vor dem Out.

Legende: Grenzenlose Freude Fernando Rodney bejubelt den Titelgewinn der Nationals. Keystone

Nachdem Yuli Gurriel mit einem Homerun und Carlos Correa die Astros mit 2:0 in Führung gebracht hatten, schlugen die «Nats» ab dem 7. Inning zurück. Washingtons Anthony Rendon und Howie Kendrick sorgten mit ihren Homeruns für eine 3:2-Führung der Gäste. Jungstar Juan Soto erhöhte den Spielstand im 8. Inning auf 4:2. Für den Endstand sorgte Nationals-Outfielder Adam Eaton im 9. Inning.