Ausgleich in der World Series

Legende: Als ob sie die Serie gewonnen hätten Jubel bei den Tampa Bay Rays imago images

Die Tampa Bay Rays schlugen in Spiel 4 der World Series die favorisierten Los Angeles Dodgers in Arlington (Texas) mit 8:7. Damit steht es in der Finalserie der Major League Baseball (MLB) 2:2. Zwei Runs im letzten Inning brachten den Rays den Sieg.

Zwei Riesenfehler ermöglichen den Rays den Sieg , Link öffnet in einem neuen Fenster

«Wir geben einfach nie auf», sagte Tampas Kevin Kiermaier nach der schon verloren geglaubten Begegnung: «Wir machen das schon das ganze Jahr so. Wir sind die Comeback-Kids. Das Ganze auch noch auf einer so grossen Bühne zu schaffen, macht es noch ein bisschen süsser.»

Arozarena mit MLB-Rekord

Den entscheidenden Run erzielte Randy Arozarena, weil Dodgers-Catcher Will Smith den Ball nicht unter Kontrolle brachte. Für MLB-Neuling Arozarena war es bereits der 9. Homerun in den Playoffs, was Liga-Rekord bedeutet.

Die Rays dürfen somit weiter von ihrem ersten Titel träumen.

Die Dodgers, die zuletzt 2017 und 2018 in der World Series als Verlierer vom Platz mussten, können am Sonntag (Ortszeit) im Kampf um die erste Meisterschaft seit 32 Jahren zum 3. Mal in Führung gehen.