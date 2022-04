Rachel Balkovec ist seit zwei Wochen die erste Managerin einer professionellen Baseball-Mannschaft in den USA.

Legende: Mittendrin in der Männer-Domäne Baseball Rachel Balkovec. Keystone/AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Vor einigen Jahren bewarb sich Rachel Balkovec stets als «Rae» Balkovec, um überhaupt mal einen Job zu bekommen in einer von Männern dominierten Welt. Damit niemand weiss, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.

Anfrage vom Rekordchampion

Die einstige Softballspielerin arbeitet seit 2012 für Klubs aus der Major League Baseball. Zunächst wurde sie als Fitness-Coach für die Farmteams angestellt. Vor 3 Jahren ein erster Durchbruch: Die New York Yankees holten sie als Hitting Coach der Farmteams. Darauf fragte der Rekordchampion, ob sie sich vorstellen könne, zum Chefcoach eines Teams aufzusteigen.

Die Yankees übertrugen ihr die Verantwortung für das Single-A-Team Tampa Tarpons. Single-A heisst: 4. Liga. Damit ist die 34-Jährige seit gut 2 Wochen die erste Frau in der Manager-Rolle bei einem Profi-Baseball-Team.

Yankees-GM Brian Cashman betont, dass hoffentlich der Tag komme, an dem es kein grosses Medien-Thema mehr sei, wenn eine Frau ein Männer-Team coache. «Wir waren an dem Punkt, an dem wir gesagt haben: Rachel ist die Beste für den Job.»