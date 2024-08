Legende: Objekt der Begierde Ein Sammlerstück von Babe Ruth aus dem Jahr 1932 spülte mächtig was in die Kassen. Keystone/AP Photo/LM Otero

Bei einer Online-Auktion ging ein Souvenir Babe Ruths für eine Rekordsumme über den Tisch. Mit 24,1 Millionen US-Dollar – was rund 20,5 Mio. Franken entspricht – stellte das Trikot der New York Yankees eine Bestmarke auf.

Der vorherige Top-Wert stammte aus dem Jahr 2022. Damals hatte eine Baseball-Sammelkarte des ebenfalls ehemaligen Yankees-Stars Mickey Mantle 12,6 Mio. Dollar eingebracht.

Audio Aus dem Archiv: Millionenbeträge für Sammel-Karten (Radio SRF 1) 02:46 min Bild: imago images abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Seit 2 Jahren im Millionen-Bereich zweistellig

Das Jersey trug Ruth in der 3. Partie der World Series 1932 gegen die Chicago Cubs – dabei dürfte er einen Homerun angezeigt und auch geschlagen haben, was als «called shot» legendär wurde. In jenem Jahr gewann die Ikone ihren letzten von 7 World-Series-Titeln in der Major League Baseball (MLB). Nach seiner Karriere soll Ruth das Trikot einem Golfpartner geschenkt haben.

Die Grenze von 10 Mio. Dollar hatte ein Sportartikel bei einer Auktion erst 2022 überschritten, dafür gleich doppelt: Neben der Mantle-Karte war ein Trikot von Basketball-Star Michael Jordan (10,1 Mio.) derart begehrt.