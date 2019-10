Legende: Unendliche Freude Bei den Spielern der Washington Nationals. imago images

Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt gewann in der Nacht auf Mittwoch gegen die St. Louis Cardinals mit 7:4. Damit setzten sich die Washington Nationals in der Best-of-Seven-Serie mit 4:0 durch – ein sogenannter «Sweep». Die Grundlage für den Erfolg legten die «Nats» bereits im ersten Inning, in dem ihnen 7 Runs gelangen.

So gut wie seit 1933 nicht mehr

Für Washington, das mit einer Wildcard in die Playoffs eingezogen war, hat dieser Sieg historische Ausmasse: Das Team hatte letztmals vor 86 Jahren die World Series erreicht.

Den Gegner in den am kommenden Dienstag startenden World Series machen die New York Yankees und Houston Astros in der zweiten Halbfinalserie untereinander aus. Houston liegt dort mit 2:1 in Führung.