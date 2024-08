Aaron Judge, Batter der New York Yankees, schlägt seinen 300. Homerun. Schneller hat noch keiner diese Marke erreicht.

Historisches in der MLB

Judge gelang der Schlag beim 10:2-Auswärtssieg der Yankees beim Liga-Schlusslicht, den Chicago White Socks. Vom Publikum wurde der 32-Jährige gefeiert, von den Teamkollegen nach dem Spiel «geduscht».

«Was Aaron vollbringt, schaffen nur ganz wenige in der Geschichte dieses Sports», würdigte Trainer Aaron Boone den Outfielder. «Einfach ein grossartiger Spieler und grossartiger Leader.»

Marke nach 8 Jahren erreicht

Für seine 300 Homeruns benötigte Judge, der vor fast genau 8 Jahren sein MLB-Debüt gab, 955 Spiele. Insgesamt 3431 Mal stand er bislang am Schlagmal. Das bedeutet, rund jedes 11. Mal gibt es einen Homerun. Die Quote ist umso beeindruckender, weil etliche Pitcher Judge «walken» (absichtlich daneben werfen und ihm so die erste Base «schenken»).

Die bisherigen Rekorde hielten Ralph Kiner (300. Homerun im 1087. Spiel) und der legendäre Babe Ruth (beim 3831. Antritt an der Home Plate).

Zum Homerun-Rekord von Barry Bonds (762) fehlt Judge noch einiges. Der einstige Akteur der San Francisco Giants bestritt allerdings 22 Saisons in der MLB.