Legende: Ist tot aufgefunden worden Tyler Skaggs von den Los Angeles Angels. Reuters

«Mit grosser Trauer berichten wir, dass Tyler Skaggs heute in Texas gestorben ist. Unsere Gedanken sind in dieser verheerenden Zeit bei seiner Frau Carli und seiner ganzen Familie», schrieben die Angels auf Twitter.

Skaggs war in einem Hotelzimmer in Southlake regungslos aufgefunden worden, die Polizei stellte den Tod fest. Die Ermittlungen laufen, nichts deutet derzeit auf eine Straftat oder Selbstmord hin. Das teilte ein Polizeisprecher der Los Angeles Times mit.

Grosse Anteilnahme der Fans

Fans der L.A. Angels machten sich nach der erschütternden Nachricht zum Stadion in Anaheim auf, vor dem Haupteingang wurden Blumen, Poster und andere Erinnerungsstücke abgelegt. Zum Sonnenuntergang entzündeten die Fans Kerzen. Viele Teams aus der Major League Baseball (MLB) hielten vor den Spielen am Montag Schweigeminuten ab.

Skaggs war beim Draft 2009 von den Angels in der 1. Runde an Position 40 gezogen worden. In insgesamt 7 MLB-Saisons spielte Skaggs 5 Jahre für die Angels um Superstar Mike Trout und 2 Jahre bei den Arizona Diamondbacks.