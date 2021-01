Stephen Curry gelingen in der NBA 62 Punkte. Noch nie erzielte er in einem Spiel mehr.

Basketball-Superstar Stephen Curry hat einen neuen Meilenstein erreicht. Der 32-Jährige hat seine Golden State Warriors mit einem Karrierebestwert zu ihrem 3. Saisonsieg in der NBA geführt.

Curry kam am Sonntag beim 137:122-Erfolg gegen die Portland Trail Blazers auf 62 Punkte. In der Vorsaison war Curry wegen eines Handbruchs lange Zeit ausgefallen und hatte nur 5 Spiele absolviert. Nach Informationen von ESPN ist Curry der erste Spieler mit 62 oder mehr Punkten in 36 Minuten oder weniger, seit Kobe Bryant am 20. Dezember 2005 gegen die Mavericks ebenfalls 62 Punkte in 33 Minuten erzielt hatte.

Spieler mit den meisten Punkten in einem NBA-Spiel Name Punkte Jahr 1. Wilt Chamberlain

100

1962 2. Kobe Bryant

81

2006 3. David Thompson

73

1978 4. David Robinson

71

1994 5. Elgin Baylor

71

1960

Lakers gewinnen gegen Grizzlies

Ein weiteres Ausrufezeichen setzten die Los Angeles Lakers beim 108:94-Erfolg bei den Memphis Grizzlies. Bester Werfer bei den Lakers war einmal mehr LeBron James mit 22 Punkten. Die Lakers haben nach 7 Spielen 5 Siege auf dem Konto.