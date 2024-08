In der MLB läuft ein Spieler in einer Partie für beide Mannschaften auf.

Als das Spiel begann, trug Danny Jansen das Trikot der Toronto Blue Jays. Kurz darauf musste das Spiel gegen die Boston Red Sox in der Major League Baseball wegen starken Regens unterbrochen werden. Als die Begegnung fortgesetzt wurde, kam Jansen sofort zum Einsatz – nun allerdings für die Red Sox. Ein Novum in fast 150 Jahren MLB.

Legende: Auf der Verliererseite Danny Jansen in der Uniform der Boston Red Sox. imago images/USA TODAY Network

Wie es dazu kam? Tatsächlich hatte das Spiel am 26. Juni begonnen, ehe es ausgesetzt wurde. Der Wiederbeginn wurde auf diesen Montag terminiert, weil Toronto bis einschliesslich Donnerstag ohnehin eine Serie in Boston absolvieren muss. Nur: Seit dem 27. Juli gehört Jansen nicht mehr zum Blue-Jays-Kader, das einzige kanadische MLB-Team hatte ihn abgegeben – eben an die Red Sox.

Als die Partie nach 65 Tagen wieder aufgenommen wurde, spielte Jansen tatsächlich. «Es war ein bisschen komisch», sagte er nach dem Spiel, das er mehr als 2 Monate zuvor als Blue Jay begonnen und nun als Red Sox beendet hatte. Für sein neues Team gelang Jansen sogar ein letztlich unbedeutender Hit, Boston unterlag jedoch 1:4. Und Jansen stand statt als Sieger als Verlierer da.