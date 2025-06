Das Baseball-Team aus Denver ist bei Saisonmitte auf dem Weg, den Negativrekord in der MLB zu brechen.

Legende: Ein Lichtblick Relief Pitcher Jake Bird zeigte bislang gute Leistungen. Imago/Imagn Images

Wie fühlt es sich wohl an, fast jeden Tag ein Spiel zu verlieren? Dies ist den Colorado Rockies in der MLB in den ersten drei Monaten der Saison 2025 widerfahren. Die Franchise verlor 50 Partien, bevor sie selbst 10 Siege einfuhr.

Bei Saisonhälfte (81 von 162 Partien) stehen die Rockies bei 18:63 Siegen. Dies entspricht einer Siegquote von nur 22,22 Prozent. Unter den Pitchern, die überwiegend schlechte Werte aufweisen, ragt einzig Jake Bird heraus – der nun von der Konkurrenz umworben wird.

Lohnkosten: 125 Mio. Dollar

Geht es im Spätsommer so weiter, würde Colorado nicht nur den Negativrekord der modernen Ära brechen (121 Niederlagen der Chicago White Sox im Vorjahr). Auch der Allzeit-Rekord der Cleveland Spiders von 1899 ist «in Gefahr». Damals ging das personell reduzierte Team sagenhafte 134 Mal als Verlierer vom Feld.

Die Rockies, die laut dem Fachportal spotrac eine Lohnsumme von 125 Mio. Dollar aufweisen, hatten im Mai mit der Entlassung von Chefcoach Bud Black auf die Negativserie reagiert. Unter Interimscoach Warren Schaeffer wurde es nur unwesentlich besser.