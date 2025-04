Der neue Schläger eines Physik-Professors stellt in den USA die Baseball-Welt auf den Kopf.

Schläger-Neuerung in der MLB

Legende: Hat eine gewöhnungsbedürftige Form Der «Torpedo Bat» im Baseball. imago images/UPI Photo

Der Mann, der die Revolution angestossen hat, heisst Aaron Leanhardt, genannt Lenny. Er ist studierter Elektroingenieur und hat am legendären Massachusetts Institute of Technology (MIT) einen Doktortitel in Physik erworben.

Leanhardt hat einen Schläger erdacht, der nur noch «Torpedo» genannt wird: Dessen dickster Teil ist nicht mehr am Ende – sondern näher an den Händen, dort, wo die meisten Spieler den Ball treffen. «Wir haben uns gedacht, wir stellen das Ding auf den Kopf, auch wenn es doof ausschaut», so Leanhardt. Eine Revolution nach mehr als 150 Jahren Baseball.

Yankees dank «Torpedo» im Hoch

Obwohl Leanhardt bei den Miami Marlins angestellt ist, schlagen mit seiner Erfindung aber derzeit vor allem die New York Yankees zu: In ihren ersten 4 Saisonspielen gelangen ihnen 18 Homeruns. Und Aaron Judge, ihr Superstar, benutzt «El Torpedo» noch nicht mal.

Im ganzen Land wird diskutiert. Zwischen der Richterwahl in Wisconsin und Cory Bookers 25-stündiger Rede im US-Senat ging sogar CNN zehn Minuten auf das Thema ein, samt Expertenrunde.