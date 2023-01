Scheffler: «Mein Wunsch ist, in 4 Jahren in der MLB zu spielen»

Als erster in der Schweiz ausgebildeter Baseball-Spieler hat Dominic Scheffler einen Profivertrag in der Major League Baseball (MLB), der besten Liga der Welt, unterschrieben. Der Zürcher wurde von den Cincinnati Reds verpflichtet und wird im kommenden Sommer in die USA reisen. Bis dahin wird Scheffler in einer Sport-Akademie im deutschen Regensburg noch sein Abitur abschliessen.

«Ein unglaubliches Gefühl» sei die Vertragsunterschrift gewesen, äusserte sich der 18-Jährige im Interview mit SRF. Schon länger habe der Kontakt bestanden, seit einiger Zeit konnte Scheffler mit dem Schritt in die USA liebäugeln. Vor Kurzem wurde es nun definitiv. «Das Händeschütteln nach der Unterschrift ist schon etwas, was man wohl nie wieder vergisst», sagte der Zürcher.

00:40 Video Scheffler: «Es war ein unglaubliches Gefühl» Aus Sport-Clip vom 31.01.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Dank Twitter-Video entdeckt

Am Ursprung von Schefflers Erfolg stand auch ein Video. Seine Fähigkeiten wurden auf Twitter der breiten Öffentlichkeit geteilt – und schlugen hohe Wellen. Scouts aus den USA reisten aufgrund des Videos nach Deutschland, um sich vor Ort von den Qualitäten des jungen Schweizers zu überzeugen.

Scheffler erklärt, dass so ein Video durchaus Standard sei: «Bei uns in der Akademie haben alle eines. Für uns Europäer ist so ein Clip das Sprungbrett, um in die USA zu kommen.»

Trotz des Profivertrags wird es bis zu Schefflers erstem Auftritt in der MLB noch einige Jahre dauern. Der 18-Jährige wird zuerst in den sogenannten Farmteams, wo viele Nachwuchstalente spielen, zum Einsatz kommen. Von dort will er sich schrittweise hocharbeiten: «Mein ehrgeiziger Wunsch ist es, in 4 Jahren in der MLB zu spielen.»

01:03 Video Scheffler: «So ein Video ist für uns Europäer die Möglichkeit in die Staaten zu kommen» Aus Sport-Clip vom 31.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Über Australien und Japan in die USA

Dass Scheffler überhaupt zum Baseball gekommen ist, verdankt er vor allem seinem Vater. Als dieser ein Jahr in Australien gearbeitet hatte, blieb der Sohn eines Nachmittags am Baseballplatz hängen und war dort fast nicht mehr wegzukriegen. Zurück in der Schweiz wurde mit den Barracudas in Zürich ein Klub gefunden, der das Talent fördern konnte.

Nach den ersten Schritten in Australien und der Weiterentwicklung in Zürich erfolgte der Feinschliff in Japan. Im baseballbegeisterten Land bestritt Scheffler ein Austauschjahr. Auch von dieser Erfahrung profitiert er nun: «Ich konnte so vieles lernen. Gerade von der hohen Arbeitsmoral habe ich mich inspirieren lassen.»

Grosser Schritt für das Schweizer Baseball

Schefflers Unterschrift bei Cincinnati ist historisch und dementsprechend auch ein grosser Schritt für den Baseball-Sport in der Schweiz. Diesen hierzulande bekannter zu machen, sei auch ein Ziel, sagte Scheffler: «Es ist ein unglaublich schöner Sport. Aufmerksamkeit in seine Richtung zu bringen, ist sicher schön.»

Auf der Position des Pitchers ist Scheffler für das Werfen der Bälle zuständig. Dies tut er, gerade für sein Alter, bereits mit sehr hohen Geschwindigkeiten – bis zu 150 Kilometer pro Stunde werden seine Würfe schnell. Warum er Pitcher geworden ist? «Ich bin jetzt nicht der Beste am Schlag und hatte schon immer schnelle Würfe. Pitcher ist für mich aber sowieso die coolste Position.»

00:41 Video Scheffler: «Ich habe die coolste Position» Aus Sport-Clip vom 31.01.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Schon in wenigen Jahren könnte Scheffler dann seinen Wurf in der besten Liga der Welt präsentieren – und würde damit für noch mehr Schweizer Baseball-Geschichte sorgen.