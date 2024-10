Los Angeles gegen New York, Dodgers gegen Yankees, Shohei Ohtani gegen Aaron Judge: Die World Series im Baseball wird ein Spektakel.

Ohtani vs. Judge: Baseball-Superstars duellieren sich im Endspiel

Legende: Shohei Ohtani (links) und Aaron Judge. Imago/Kyodo News

Los Angeles Dodgers gegen New York Yankees ist der Klassiker schlechthin im Endspiel der Major League Baseball. Zum 12. Mal spielen sie ab Freitag (Ortszeit) in der World Series um den Titel – aber erstmals seit 1981.

Was die Rivalität auflädt: Die 1883 gegründeten Dodgers stammen eigentlich aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Erst 1958 zog die Franchise an die Westküste.

01:26 Video «Werden am Freitag einen raushauen»: Die Dodgers vor der World Series Aus Sport-Clip vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Zwei Ausnahme-Batter

Das Duell ist auch wegen der beiden MLB-Superstars ein Traumfinal. Die Dodgers haben seit dieser Saison den Japaner Shohei Ohtani in ihren Reihen, bei den Yankees spielt Aaron Judge. Beide haben eine grosse Saison hinter sich.

Ohtani durchbrach als erster MLB-Spieler die Marke von 50 Homeruns und 50 gestohlenen Bases. «Its Sho-Time», heisst es bei den Dodgers-Fans. Der Ball des entscheidenden Homeruns wurde diese Woche für 4,39 Millionen Dollar versteigert.

Der einzige andere Spieler mit mehr als 50 Homeruns ist Judge. Seine Schläge von der Home Base führten zu grossartigen 144 Runs für die Yankees. Nun stehen beide erstmals in der World Series.