Für Aaron Judge, den Rightfielder der New York Yankees, ist diese Situation rund um seinen «Renten-Vertrag» Realität.

Zugegeben, Aaron Judge ist mit 127 Kilogramm verteilt auf über zwei Meter und getragen von Schuhen der Grösse 53 eine äusserst stattliche Erscheinung. Das alleine rechtfertigt ein Salär, wie es der US-Amerikaner kassiert, jedoch noch lange nicht. Dafür braucht es im Falle des Sportlers noch ein Dasein an der Spitze der besten seines Fachs: im Baseball.

Homeruns am Laufmeter

Und dazu zählt der Rightfielder der New York Yankees in der Major League Baseball (MLB) allemal. Seinen Wert für das in der MLB derzeit zweitplatzierte Team aus der nordamerikanischen Metropole unterstreichen alleine die 46 Homeruns, welche Judge nach zwei Dritteln der Saison bereits eingefahren hat.

Kein Wunder, gibt sich der 30-Jährige nicht mit dem Vertragsvorschlag zufrieden, der ihm sein Arbeitgeber jüngst unterbreitet hat. 214 Millionen Dollar wollen die Yankees Judge in den nächsten sieben Jahren zahlen, um dessen Abgang Ende Saison zu verhindern.

Legende: Umworbener Shooting-Star Aaron Judge. AP Photo/John Froschaue

Judge hingegen hat klare Vorstellungen: Er will stattdessen ein Arbeitspapier über 324 Millionen Dollar und mit einer Laufzeit von neun Jahren. Angesichts seiner Leistungen kann er sich das auch leisten – ob dies auch für die Yankees gilt, wird sich weisen.

Im Audiobeitrag oben erfahren Sie weiter: