Das Team von Manager Alex Cora schlägt die Dodgers. Und: Rekorde für Curry in der NBA und für Vinatieri in der NFL.

Die Red Sox haben ihren 9. Titel in der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Das Team aus Boston setzte sich im 5. Spiel der World Series bei den Los Angeles Dodgers mit 5:1 durch und entschied die Serie mit 4:1 für sich. Steve Pearce gelangen beim entscheidenden Sieg für Boston 2 Homeruns. Der First Baseman der Red Sox, die auch die beste Mannschaft der regulären Saison waren, wurde zum besten Spieler der Serie gekürt.

Golden States Stephen Curry gelang in der NBA ein Rekord: Mit 7 Dreierwürfen und insgesamt 35 Punkten führte der 30-Jährige die Warriors als Topskorer zum Sieg in Brooklyn. Curry hat sich in allen 7 Saisonspielen mindestens 5 Dreier gutschreiben lassen. Damit übertrifft er den bisherigen Rekord von George McCloud, der 1995/96 für die Mavericks in 6 Spielen in Folge getroffen hatte.

Adam Vinatieri ist mit 2550 Punkten der erfolgreichste Skorer in der Geschichte der National Football League. Der Kicker der Indianapolis Colts übertraf beim 42:28-Sieg bei den Oakland Raiders mit 10 Punkten die bisherige Bestmarke von Morten Andersen (2544).