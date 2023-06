Wegen der schlechten Luftqualität in New York sind mehrere professionelle Sportveranstaltungen abgesagt worden.

Legende: Dicke Luft in New York Auch im Baseball-Stadion der Yankees sind die Auswirkungen der Waldbrände zu sehen. Keystone/AP/Frank Franklin II

Betroffen von den Spielabsagen waren unter anderem das Heimspiel der New York Yankees gegen die Chicago White Sox und die Partie zwischen den Philadelphia Phillies und den Detroit Tigers in der Major League Baseball. Ausserdem wurden das Heimspiel der New York Liberty gegen die Minnesota Lynx in der Frauen-Basketballliga WNBA und das Frauen-Fussballspiel zwischen Gotham F.C. und Orlando Pride in New Jersey abgesagt.

Grund für die schlechte Luftqualität sind Waldbrände in Kanada. Der Rauch wurde in den vergangenen Tagen nach Süden geweht, der Himmel in der Region um New York und Philadelphia ist deswegen derzeit deutlich wahrnehmbar verdunkelt.

00:35 Video Rauchschwaden überziehen den Big Apple Aus News-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.